Manuela Hülle aus Rieseby (l.) und ihre Schwester Kathrin aus Waabs waren mit ihrer Familie und vielen Teddys und Stofftieren nach Karlsminde gekommen. Sie haben viel verkauft, und so manchem Kind mit einem Teddy-Geschenk eine Freude gemacht. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Flohmarkt in Karlsminde Tausende Besucher auf der Suche nach dem besonderen Schnäppchen Von Gernot Kühl | 30.05.2023, 14:56 Uhr

Der Pfingstflohmarkt in Karlsminde lockte am Sonntag tausende Besucher an die Ostseeküste. Weit über 100 private Händler aus der Region boten ihre Waren an.