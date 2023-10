Raidum Rodde ringt um Fassung. Der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Damp steht auf einem Streckenabschnitt des beliebten Ostseeküsten-Radwegs und blickt in Richtung Kiel. Die umschwärmte Route entlang des Wassers gibt es in dieser Form nicht mehr. Die Sturmflut hat den Ostseeküsten-Radweg massiv beschädigt – der Deich ist gebrochen.

Damit nicht genug: Auf der gegenüberliegenden Wiese weideten bis Freitagvormittag, 20. Oktober, noch 40 Schafe. Das ist Geschichte. Die Grünfläche hat sich in einen kleinen Damper See verwandelt, die Schafe ertranken. „Das glich einer Apokalypse“, sagt Rodde. Wer den stellvertretenden Bürgermeister beobachtet, spürt, wie die Sturmflut ihn mitnimmt. „Von diesen Schäden werden wir noch einige Jahre haben“, sagt er.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (hinten) im Gespräch mit Johannes Dibbern, Vorsitzender vom Wasser- und Bodenvervand Schwastrumer Au Damp. Foto: Michael Staudt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bei einem Ortstermin am Freitagnachmittag in Damp hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther betont, dass der Deich bei den Aufbauarbeiten priorisiert werde. „Er hat die Aufgabe, die Küste zu schützen, durch den Bruch ist dieser Schutz nicht mehr gegeben. Hier muss also schnell gehandelt werden. Als Land wollen wir da gerne schnell helfen.“

Besondere Beziehung zu dieser Route

Mit dem Ostseeküsten-Radweg hat der Landesvater eine besondere Beziehung. Der 50-Jährige gilt als passionierter Läufer, nahm in den vergangenen Jahren immer wieder am populären „Lauf zwischen den Meeren“ statt. Aktive mussten in der Vergangenheit auch Teile des Radwegs passieren. „Es ist schrecklich zu sehen, welches Ausmaß, diese Zerstörung hatte“, sagt Günther. „Das wird eine wahnsinnige Aufarbeitung in den kommenden Monaten sein. Die Menschen können sicher sein, dass wir sie nicht im Stich lassen werden.“ Landesinnnenministerin Sabine Sütterlin-Waack erklärt: „Es ist kaum vorzustellen, welche Kraft die Ostsee entwickelte.“

Zusammen mit Ministerpräsident Daniel Günther war Landesinnenministerin Sabine Sütterlin-Waack beim Ortstermin in Damp. Hier ist sie im Gespräch mit dem stellvertretenden Gemeindewehrführer Stephan Schwandt. Foto: Michael Staudt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Noch am Samstag, 21. Oktober, haben die ersten Arbeiten an der Deichbruchstelle begonnen. Ein tieferes Loch soll gebuddelt werden, damit das Wasser von der entstandenen kleinen See abfließen kann. Außerdem sollen mehr als 150 Bigbags nach Damp gebracht werden. Sie wiegen circa eine Tonne. Die Bigbags sollen einen provisorischen Schutz darstellen. Der Grund: Bereits am kommenden Mittwoch, 25. Oktober, wird in der Gemeinde der nächste Ostwind erwartet. „Nicht, dass das Wasser aus der Ostsee dann wieder auf die Grünfläche fließt“, erklärt Rodde.

Feuerwehr hatte den Hafen „aufgegeben“

Der Ostseeküsten-Radweg ist nicht die einzige Stelle, die von der Sturmflut erheblich in Mitleidenschaft gerissen worden ist. Der Hafenbereich gilt als Epizentrum der Verwüstung. Zum Schutz der Leute sind Bauzäune aufgestellt worden. Nur Bootsbesitzer, bei denen die Gefährte im Damper Hafen liegen, haben den Bereich passieren dürfen. Viele Passanten haben sich vor den Bauzäunen postiert, eifrig Fotos gemacht.

An dieser Stelle des Ostseeküsten-Radwegs hat sich die Sturmflut nicht durch den Deich durchgefressen. Foto: Michael Staudt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Den Hafen hatte die Feuerwehr am Freitag bereits aufgegeben. Als shz.de am Nachmittag nachhakte, sagte der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Damp-Dorotheenthal, Michael Leckband, dass er von vier versunkenen Booten wisse. Inzwischen sei die Zahl auf 20 angestiegen. Rodde: „Wir konnten einfach nichts mehr machen. Die Kräfte waren der Wahnsinn. Wir hätten uns nur selbst in Gefahr gebracht. Wir mussten also warten und hoffen.“ Und weiter: „Wer am Freitag in Damp war, dachte, dass die Welt unterging.“

Neue Debatten zum Schutz von Städten und Gemeinden bei Sturmfluten?

Sorgen die Schäden im Kurort für neue Diskussion auf Landesebene hinsichtlich des Schutzes der Gemeinden bei Sturmfluten? Wohl eher nicht. Ministerpräsident Günther betont, dass Schleswig-Holstein an Nord- und Ostseeküste gut geschützt sei. „Wir sprechen hier von einer Jahrhundertflut in Schleswig-Holstein. Trotz alledem sind – glücklicherweise – kaum Menschen zu Schaden gekommen. Die Sachschäden sind schlimm, lassen sich aber allesamt beheben.“