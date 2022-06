Frank Weber ärgert sich über die Politik und die nicht nachvollziehbare Preisgestaltung der Mineralölkonzerne nach dem Tankrabatt. FOTO: Jessica Lerner-Kulle Tanken in Schwansen Trotz Steuersenkung - Spritpreise schon wieder über 2 Euro Von Jessica Lerner-Kulle | 09.06.2022, 12:38 Uhr

Am 1. Juni wurde die Mineralölsteuer für Diesel und Benzin gesenkt. Nun, eine Woche später, sind die Preise an den Tafeln vieler Tankstellen wieder fast so hoch wie vor der Senkung. Die Autofahrer sind sauer. Selbst Tankstellenbetreiber und Pächter sind ratlos und können den Ärger der Kunden verstehen.