Die Grundstücke im Neubaugebiet „An der Kollholmer Au“ in Loose sind fertig erschlossen. Derzeit läuft die Vergabe der 23 Grundstücke. Offiziell hat bereits fast eine Handvoll Bewerber sein Interesse zurückgezogen - der Grund die Finanzierung. FOTO: Steinmetz Archiv Bauen in Schwansen Darum müssen Bauherren ihre Hausträume aufgeben Von Dirk Steinmetz | 10.06.2022, 08:25 Uhr

Das Interesse an Grundstücken für Einfamilienhäuser in Schwansen ist gewaltig. Bei 150 Interessenten für 23 Grundstücke wurde in Loose die Liste geschlossen. Nun ziehen etliche Bewerber ihre Bewerbung zurück, die Baukosten steigen massiv, vor allem aber deutlich höhere Bauzinsen belasten eine sichere Finanzierung.