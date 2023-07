Beim Ringe-Stechen, Skilauf und Schwamm-Weitwurf im strömenden Regen gaben die Teams bei der Dorfolympiade ihr Bestes und hatten dabei viel Spaß. Foto: Henning Jeß up-down up-down Sommerfest in Holzdorf Erst Dorfolympiade und abends Musik im Festzelt Von Ana-Kathrin Meding | 03.07.2023, 15:31 Uhr

Regen und Wind, die gab es auch in Holzdorf beim Sommerfest am Sonnabend in Seeholz auf der Sportplatzwiese. Den Spaß verderben lassen deswegen - nicht in Holzdorf.