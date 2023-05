Der Saal im Hotel Nüser in Karby war voll. Fast 130 Besucher wollten mehr wissen über die Möglichkeit zum Anschluss an ein neues Nahwärmenetz mit Biogasbetrieb. Foto: Privat up-down up-down Energie- und Klimawende Neues Nahwärmenetz: So will Karby klimaneutral werden Von Dirk Steinmetz | 11.05.2023, 14:40 Uhr

Wie wird in der Zukunft geheizt? In Dörphof wird schon an einem Nahwärmenetz gebaut, in Karby fand nun eine Infoveranstaltung dazu statt. Wie die Energiewende gelingen kann, wurde fast 130 Bürgern vorgestellt.