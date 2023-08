Moritz Herda (l.) und Stephan Schwandt (r.) gehören zum Orgateam des ersten Seifenkistenrennens in Damp am 30. September. Sie verlängern die Anmeldefrist bis 23. September. Diese „Kuh-Kiste“ entstand im Jugendtreff und steht beim Rennen Teams ohne Seifenkiste zur Verfügung. Josef Pollmanns (hinten) betreut in Damp die Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt.

Foto: Dirk Steinmetz