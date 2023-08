Als Idee eines Vaters, dessen Sohn in der Schule eine Seifenkiste bauen musste und seines sofort begeisterten Nachbarn, wird am 30. September in Damp das erste Seifenkistenrennen der Neuzeit gestartet. Um 11 Uhr geht es in der Straße Holzschicht los. Die Strecke misst 300 Meter und hat eine scharfe Kurve.

20 Anmeldungen für Seifenkisten liegen schon vor

Bei Stephan Schwandt und Moritz Herda sind in den letzten Wochen etliche Anfragen und Anmeldungen für das Seifenkistenrennen eingetroffen. „Ich schätze, wir sind jetzt bei rund 20 angemeldeten Kisten“, berichtet Herda, zugleich Koordinator des Ehrenamtsbüros Damp.

Und auch bei Stephan Schwandt, der mit seinem Nachbarn Norbert Feyock die Idee für das Rennen hatte, trudeln immer wieder Anfragen ein. Sie sind alle begeistert und froh, dass das Interesse so groß ist. Und da immer wieder Anfragen kamen, „kann ich mich noch anmelden, ich weiß, die Frist ist abgelaufen, aber ich wollte erst die Kiste fertig haben“, haben sie die Anmeldefrist auf eine Woche vor dem Start verlängert.

Für Teams ohne eigenes Fahrzeug steht die „Kuh-Kiste“ bereit

Inzwischen können die Organisatoren auch wenigstens eine Kiste, die „Kuh-Kiste“, den Teams zum Starten anbieten, die keine eigene Seifenkiste mitbringen. Je nachdem, ob weitere Starter ihre Fahrzeuge auch für mehrere Teams bereitstellen, könnte die Zahl der Starter weiter steigen. Starten dürfen Solo-Fahrer ab acht Jahren und Zweierteams. Die Startrampe begrenzt die Länge der Kisten, sodass wohl nur zwei Mitfahrer möglich sein werden. Gestartet wird in verschiedene Altersklassen.

Vor dem Start warten Optik- und Technik-Check auf die Seifenkisten

Bevor die Kisten am Renntag allerdings von der für alle gleichen Startrampe rollen, müssen sie bei einer Jury zum Optik- und Technik-Check. Bedingung sind eine funktionstüchtige Bremsanlage und Lenkung. Starter müssen feste Schuhe, Helm und Ellenbogenschützer tragen. Außerdem dürfen die Fahrzeuge keinen Antrieb haben und auch nicht aus Bausätzen gebaut sein. Es geht darum, vorhandene Materialien nachhaltig einer neuen Funktion zuzuführen.

Pokale in vier Kategorien

I. Für das Fahrzeug, für das am nachhaltigsten gebrauchtes Material verwendet wurde,

II. für das Fahrzeug, das am coolsten gestaltet und designt ist,

III: für das Fahrzeug/Team, welches am schnellsten die Strecke meisterte und

IV: für den Solofahrer/Team mit der weitesten Anreise.