Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag, 21. Juni, zahlreiche Schilder und Tafeln in Kleinwaabs beschmiert. Die Gemeinde hofft auf Zeugenbeobachtungen, die beispielsweise an die Polizei in Damp gerichtet werden können. Für Hinweise, die zur Feststellung des Verursachers führen, stellt die Gemeinde eine Belohnung bereit.

FOTO: Udo Steinacker