Bahnreisende müssen an der Lindaunis-Brücke zwischen den Zügen aus Kiel und Flensburg umsteigen. Foto: Archiv/Dirk Steinmetz up-down up-down Rückblick auf 2022 in Schwansen Kurios und einzigartig: Abenteuer Bahnfahren über die Brücke Lindaunis Von Susanne Karkossa-Schwarz | 31.12.2022, 07:00 Uhr

Die Schleibrücke in Lindaunis hält alle Pendler in Schwansen, die nach Angeln oder Flensburg müssen, in Atem. Das gilt für Zugreisende und Autofahrer. Eine Zeitlang fährt auch die Fähre in Missunde nicht – Stillstand an der Schlei.