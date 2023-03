Die Schmutz- und Regenwasserkanalisation in der Gartenstraße wie auch der Ringstraße sind stark beschädigt. Vor allem die Schmutzwasserleitungen liegen nicht mittig in der Fahrbahn, sondern direkt an den Grundstückgrenzen der Anlieger. Dort will die Gemeinde aber keinen Tiefbau vornehmen.

Foto: Dirk Steinmetz