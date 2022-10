Das Straßenlicht bleibt in Rieseby auch künftig nachts durchgehend an, so wie hier im Greensweg. Dies hatte der Gemeinderat bei einer Enthaltung beschlossen. Der Einspareffekt sei zu gering, die verlorene Sicherheit für die Bürger hingegen zu groß, hieß es.

Foto: Dirk Steinmetz