Hier ist Ende. Lange war der Weg auf digitalen Kartenwerken durchgängig zum Strand aufgeführt. Das ist er aber nicht. Obwohl die Kartengrundlage geändert wurde, stehen hier oft Radfahrer. Manche drehen um, andere verschaffen sich Durchgang und stiefeln über das dahinter liegende Feld zum Steilküstenweg. Rechts ist militärischer Sperrbezirk, auch kein Durchgang. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Kein Durchgang zum Strand Privatgrundstück: Darum gehen Spaziergänger und Radler trotzdem über das Gut Booknis Von Dirk Steinmetz | 22.05.2023, 12:28 Uhr

Was tun, wenn auf digitalen Karten und in Freizeit-Apps Wege und Durchgänge benannt werden, diese aber nicht öffentlich oder gar falsch sind. Auf Gut Booknis in Waabs hat man damit Erfahrungen gesammelt.