Einen Tresor mit einem mittleren vierstelligen Betrag an Bargeld stahlen bislang unbekannte Täter, die in der Nacht von Donnerstag, 10. August, 22.15 Uhr, bis Freitag, 11. August, 8.15 Uhr, in das Büro der Touristinfo Schönhagen einbrachen. Als die Mitarbeiter am Freitagmorgen in die Touristinfo kamen, sahen sie, was geschehen waren.

Das Touristikbüro befindet sich im ersten Stock eines Gebäudes in der Strandstraße in Sackgassenlage, direkt an der Strandpromenade von Schönhagen. Auf der Rückseite ist ein großer Parkplatz.

Täter drangen über Fenster im hinteren Bereich ein

Nach bisheriger Ermittlung gelangten die oder der Täter im hinteren Bereich über ein Vordach an ein Fenster zum Touristikbüro und hebelten dieses auf. Anschließend durchsuchten die Unbekannten das Büro und stahlen schließlich einen Würfeltresor, der in einem Büro stand. Aus weiteren Büroräumen wurden noch weitere kleine Sammeldosen mit unbekanntem Inhalt gestohlen.

Würfeltresor wird mit Bollerwagen und Fahrzeug abtransportiert

Der Tresor wurde anschließend, so die Vermutung der Polizei, auf einem Bürostuhl nach draußen gefahren und dort wohl auf einen Bollerwagen geladen. Mit dem Bollerwagen fuhren der oder die Täter den Tresor dann schließlich zu einem Parkplatz am dortigen Sportplatz, wo sie diesen in ein Fahrzeug verluden.

Polizei hofft auf Zeugen und Beobachtungen in Tatortnähe

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern zu dem Vorfall. Wer hat in der Nacht zu Freitag, 11. August, verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe machen können?

Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder auch der Tel. 04351-89212600 melden.