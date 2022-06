Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen zu einer Verkehrsunfallflucht in Karby am Donnerstag, 23. Juni. FOTO: Dirk Steinmetz up-down up-down Verkehrsunfallflucht in Karby Fiat 500 wird beim Ein-oder Ausparken stark beschädigt Von Dirk Steinmetz | 24.06.2022, 12:41 Uhr

Die Polizei hofft auf Zeugenbeobachtungen zu einem Unfall in Karby am Donnerstag, 23. Juni, zwischen 5.30 und 18 Uhr mit einem weißen Fiat 500. Der war in der Straße An der Kirche 3 ordnungsgemäß geparkt. Der Verursacher hinterließ keinen Hinweis oder meldete sich bei der Polizei und beging damit eine Verkehrsunfallflucht.