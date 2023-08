Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag, 10., auf Freitag, 11. August, in die Touristinfo Schönhagen ein und stahlen einen Tresor mit einem mittleren vierstelligen Betrag an Bargeld. Die Polizei Eckernförde sucht Zeugen.

