So könnte die neue Schleibrücke in Sieseby in einer visualisierten Ansicht aussehen. Der Gemeinderat stimmte einstimmig für die Fortsetzung des Projektes und wird in Kürze die Ausschreibung der Arbeiten starten.

Foto: Philipp Zülsdorff © Waterkant Ingenieure aus Güby up-down up-down