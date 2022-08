In Kürze werden die Asphaltierungen in der Ortsdurchfahrt Loose auf der K58 abgeschlossen. Die Vollsperrung wird aber andauern, bis die letzten Arbeiten erfolgt sind. FOTO: Dirk Steinmetz up-down up-down Asphaltarbeiten in Loose Deshalb dauert die Vollsperrung der K58 an Von Dirk Steinmetz | 05.08.2022, 12:17 Uhr

Seit Mitte Juni dauern die Asphalt-und Tiefbauarbeiten für die Sanierung der Kanalisation der K58 zwischen Anschlussstelle L27 (Moorholz) bis zum Ortsausgang nach Waabs an. Die Asphaltierung ist in Kürze abgeschlossen, die Vollsperrung dauert aber weiter an. Zuletzt war die Rede bis zum 19. August.