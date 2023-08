Aus der Geschäftswelt Neue Eisdiele „Eisliebe“ in Schönhagen Von Dirk Steinmetz | 16.08.2023, 12:17 Uhr Seit Juli gibt es in Schönhagen die Eisdiele „Eisliebe“ am Restaurant Seestern. Mitinhaberin Ragnhild Holst (r.) gehört mit zum Team, das Gästen handgemachtes Eis anbietet. Foto: Privat up-down up-down

Eis in der Waffel, das erhalten Gäste und Besucher in Schönhagen nun in einer neuen Eisdiele, die das Strandcafé Seestern neu eröffnet hat. Bei „Eisliebe“ gibt es jetzt Speiseeis aus der „Kleinen Eisfabrik“ in Timmerhorn.