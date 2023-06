Wechsel in Gammelby: Dorit von Weydenberg (l., KWG) übernimmt das Bürgermeisteramt von Marlies Thoms-Pfeffer (KWG) und übernimmt einen Beutel voll Schlüssel und Stempel. Foto: Privat up-down up-down Bürgermeisterwahlen in Karby und Gammelby Zwei Wechsel - jeweils Frauen an der Spitze Von Dirk Steinmetz | 14.06.2023, 07:41 Uhr

In Gammelby und Karby wurden neue Bürgermeisterinnen gewählt. In Gammelby sind nun Dorit von Weydenberg (KWG) und in Karby Edda Doose (KWK) die jeweiligen Vorsitzenden der Gemeindevertretungen.