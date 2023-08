Denise Dufeu und Felix Merten betreiben seit Mai das Hafencafé Marina Hülsen in der Gemeinde Bohnert direkt am Schleiufer. Das junge Betreiberpaar veranstaltet dort auch Konzerte - am Freitag, 4. August, spielt dort der Berliner Saxophonist Jörg Miegel, der bereits auf mehrere Auftritten in Eckernförde zu hören war.

