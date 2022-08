Der Flachdachneubau aus den 70er-Jahren und der Verbindungsgang zum Altgebäude haben aus gedient. Beides wird abgerissen um Platz zu schaffen für einen Schulneubau. Helmut Andresen, Vorsitzender des Nahbereichsschulverband Kappeln, ist froh, wenn die Arbeiten endlich beginnen. FOTO: Dirk Steinmetz up-down up-down 6,6 Millionen Euro Schulneubau in Karby Wie ein strikter Kosten- und Zeitplan das Großprojekt ans Ziel bringen soll Von Dirk Steinmetz | 03.08.2022, 08:45 Uhr

Ab dem 15. August wird der Schulbetrieb in Karby neu organisiert. Provisorisch werden drei Klassenräume und das Lehrerzimmer in 20 Containern untergebracht. Der Flachdach-Schulbau aus den 70er-Jahren wird abgerissen. Für 6,6 Millionen Euro wird eine neue Grundschule vom Nahbereichsschulverband Kappeln an die Stelle gebaut.