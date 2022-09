Vivien Balzer hat in Kosel im Ostring 5 ihr Brautmodengeschäft „Baltic Bride“ eröffnet. Foto: Birte Sieland up-down up-down „Baltic Bride“ in Kosel Neueröffnung: Im Brautmodengeschäft gibt es Kleider für den schönsten Tag im Leben Von Birte Sieland | 27.09.2022, 08:40 Uhr

Mit „Baltic Bride“ hat in Kosel nun ein Brautmodengeschäft neu eröffnet. Vivien Balzer hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, nachdem sie im Jahr 2021 selber ein Kleid für die eigene Hochzeit suchte. Jetzt will sie anderen Bräuten die Suche erleichtern.