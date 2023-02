Schätzungsweise bis zu 300 Besucher begleiteten den Rosenmontagsumzug in Barkelsbys. Bei windigem aber trockenem Wetter zog der Zug mit drei Wagen durch den Ort. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Rosenmontagsumzug mit Videos Helau in Barkelsby - Faschingsumzug ist wieder gestartet Von Dirk Steinmetz | 20.02.2023, 18:28 Uhr

Das Warten hat ein Ende. Am Rosenmontag sind jetzt nicht nur in Düsseldorf, Köln und Mainz die Umzüge wieder gestartet, auch in Barkelsby setzte sich der traditionelle Faschingsumzug wieder in Bewegung.