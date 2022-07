Polizei meldet Alleinunfall von Motorradfahrer auf der B76 in Höhe Kosel. FOTO: Rene Ruprecht / dpa up-down up-down Unfall auf der B76 Motorradfahrer fährt in Höhe Koselfeld betrunken in den Graben Von Dirk Steinmetz | 01.07.2022, 11:52 Uhr

Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr fährt ein Motorradfahrer unter Alkohol in den Graben an der B76 etwa in Höhe der Abfahrt nach Kosel. Der Fahrer wird leicht verletzt.