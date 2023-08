Auftakt für das Projekt SMILE24, bei dem der Öffentliche Nahverkehr in der Schleiregion in ein Mobilitätswende-Experiment gestartet ist. In Damp übergab Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (2.v.r.) Förderbescheide des Landes an die Kooperationspartner vom Kreis Rendsburg-Eckernföde, Thomas Voerste (v.l.), Landrat Dr. Wolfgang Buschmann (Kreis Schleswig-Flensburg) und Dr. Arne Beck, Geschäftsführer der NAH.SH.

Foto: Dirk Steinmetz