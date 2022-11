Zehn Straßenbäume in der Kleinwaabser Straße Brunoslust wurden in der Vorwoche wohl durch ein Missverständnis unfachmännisch beschnitten. Bürgermeister Udo Steinacker bedauert das und hat bereits eine Fachfirma beauftragt, die die Schäden an den Baumkronen möglichst beheben soll.

Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down