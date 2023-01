Bauernverbandspräsident Klaus-Peter Lucht (r.) kennt das Schwansener Kochteam Swantje Mirbach (v.l.), Michael Stöcken und Stefan Moese. Er besuchte sie in der Küche des Steigenberger Hotels bei den Vorbereitungen für das Festessen am Schleswig-Holstein-Abend bei der Grünen Woche in Berlin.

Foto: Dr. Kirsten Hess up-down up-down