Seit wenigen Tagen ist beim Amt Schlei-Ostsee ein sogenannten digitaler Mängelmelder installiert. Lisa Stange aus der Finanz- und IT-Abteilung des Amtes betreut das neue kostenlose Angebot für die Bürger. FOTO: Dirk Steinmetz up-down up-down Amt Schlei-Ostsee So können Bürger Schäden über den Mängelmelder „Meldoo“ digital per App durchgeben Von Dirk Steinmetz | 30.06.2022, 09:15 Uhr

Mehr Bürgerbeteiligung, das verspricht Meldoo, ein digitaler Mängelmelder, der jetzt bei der Amtsverwaltung Schlei-Ostsee in Betrieb genommen wurde. Meldungen über Schäden in der Gemeinde, Müll am Feldrand oder andere Missstände können über die Homepage der Verwaltung oder per kostenloser App Meldoo über das Smartphone erfolgen.