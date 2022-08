Maren Wolter hat mit dem Schuljahrsbeginn die Leitung der Grundschule Mittelschwansen in Waabs übernommen. Sie folgt auf Sabine Medler, die im Juni in den Ruhestand verabschiedet wurde. FOTO: Dirk Steinmetz up-down up-down Neue Schulleitung in Waabs So möchte Maren Wolter die Grundschule entwickeln Von Dirk Steinmetz | 19.08.2022, 13:26 Uhr

Mit Beginn des Schuljahres 22/23 hat Maren Wolter, Jahrgang 1971, die Leitung der Grundschule Mittelschwansen in Waabs übernommen. Sie war unter anderem in Westerland, in Travemünde, in Nicaragua und Benin sowie lange Zeit in Brandenburg als Lehrerin tätig.