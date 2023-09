Neue Ausstellung in der Alten Schule Kosel Warum ein Blick unter Wasser so spannend sein kann? Von Dirk Steinmetz | 20.09.2023, 12:17 Uhr Finja Helena Zander aus Steinfeld zeigt ab Freitag, 22. September, Arbeiten unter dem Titel „Wasser, Rost und Funde“ bei Laurentia in der Alten Schule Kosel. Die Vernissage beginnt um 19.30 Uhr. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down

Arbeiten der 32-jährigen Finja Helena Zander werden am Freitag, 22. September, in einer Vernissage und anschließenden Ausstellung bei Laurentia in der Alten Schule Kosel gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr mit Musik von Finja Denis Dufel.