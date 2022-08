Polizei und Kripo Eckernförde hoffen auf Zeugen zu einem Fall am Dienstagabend in Damp. FOTO: Friso Gentsch /Archiv up-down up-down Kripo sucht Zeugen nach Übergriff in Damp Unbekannter greift 22-Jährige am Arm und fordert sie zum Mitkommen auf Von Dirk Steinmetz | 26.08.2022, 15:00 Uhr

Am Dienstagabend, 23. August, wurde im Ostseebad Damp eine 22-jährige Frau auf dem Rückweg in ihre Ferienwohnung von einem bisher unbekannten Täter am Arm ergriffen. Die junge Frau riss sich los und blieb unverletzt.