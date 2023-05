Die ersten drei Direktkandidaten des SSW Rieseby: Niels-Jørgen Hansen (v.l.), Thorsten Bastian und Andrea Bastian. Foto: Lars Salomonsen up-down up-down Kommunalwahl 2023 in Rieseby SSW steht für ein lebendiges Dorfzentrum Von Dirk Steinmetz | 05.05.2023, 07:03 Uhr

Der SSW in Rieseby hat seine Direktkandidaten für die Kommunalwahl am 14. Mai aufgestellt. Mit folgenden Kandidaten treten sie in den drei Riesebyer Wahlkreisen an.