Blick von der Koseler Orchideenwiese aufs Ornumer Noor. Foto: Knabe up-down up-down Kommunalwahl 2023, Kosel Dr. Christiane Knabe führt die Grünen in Kosel an Von Dirk Steinmetz | 28.02.2023, 10:44 Uhr

Die Grünen in Kosel treten mit Dr. Christiane Knabe als Spitzenkandidatin bei der Gemeindewahl am 14. Mai an. Sie ist zugleich Ortsvorsitzende. Ihr Stellvertreter ist Matthias Remitz.