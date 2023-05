Der 16-jährige Lasse Jensen aus Gammelby nimmt erstmals an der Kommunalwahl teil. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Kommunalwahl in Gammelby Neue Bürgermeisterkandidaten sorgen für hohe Wahlbeteiligung Von Dirk Steinmetz | 14.05.2023, 13:33 Uhr

Mit Spannung wird in Gammelby das Ergebnis der Kommunalwahl 2023 erwartet. Am Mittag lagen dem Wahlteam in der Alten Schule schon rund 125 Stimmen und 71 Briefwahlstimmen vor. Man erwarte eine sehr hohe Beteiligung.