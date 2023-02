Verschiedene Varianten zur Wärmeversorgung über ein Nahwärmenetz werden beim Quartierskonzept für den Damper Ortsteil Vogelsang berechnet. Foto: Carsten van Bevern / Archiv up-down up-down Neues Wärmekonzept für Damp Welche klimafreundliche Energie passt am besten? Von Dirk Steinmetz | 15.02.2023, 13:28 Uhr

Damp will beziehungsweise muss bis 2045 klimaneutral werden. In einem ersten Schritt für ein Quartierskonzept wurden drei Mustergebäude in Vogelsang-Grünholz ausgewählt. An ihnen werden energetische Lösungen vorgestellt.