Hinter der ehemaligen Kapelle (r.) in Loose wurde eine Fläche vorbereitet, um dorthin Spielgeräte der Kita umzusetzen. Sie müssen am Altbau weichen, damit dort am 9. Januar mit dem Kita-Anbau begonnen werden kann. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Loose Kita-Anbau für 570.000 Euro – Baustart im Januar Von Dirk Steinmetz | 18.12.2022, 13:40 Uhr

Die ersten Vorbereitungen für den Kita-Neubau in Loose haben begonnen. Spielt das Wetter mit, rollt der Bagger am 9. Januar an. Im Neubaugebiet An der Kolholmer Au stehen nur noch rund acht Grundstücke zur Verfügung.