Sie gehören mit zum Organisationsteam für die neue Veranstaltungsreihe Misskonertby-Festival. Das erste Fest soll am 13. August auf dem Koseler Dorfanger stattfinden: Bianca Suhr (v.l.), Hartmut Keinberger, Anders Christensen, Alma Samimi, Matthias Kühne, Stefan Ruch, Julia Röber, Ingrid Niestroy und Annika Wagner. FOTO: Dirk Steinmetz up-down up-down Kreiskultur in Kosel Beim Misskonertby-Festival am 13. August sind alle willkommen Von Dirk Steinmetz | 01.07.2022, 08:38 Uhr

„Misskonertby“ ist nicht weniger als die Gemeinschaft der Dörfer Missunde (Miss-), Kosel (-ko-), Bohnert (-nert-) und Weseby (-by). Dieser Begriff war im Prozess der Kreiskultur in Kosel von den Bürgern geboren worden. Mit einem Misskonertby-Festival soll diese Gemeinschaft eine neue Veranstaltungsreihe bekommen, die, so die Hoffnung, das Projekt Kreiskultur Jahre überdauert. Das erste Festival soll am 13. August auf dem Dorfanger in Kosel ab 14 Uhr beginnen.