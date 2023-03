Mehr Fahrradmobilität für Holzdorf. Am 23. März wird ab 11 Uhr zu einem Fahrradaktionstag eingeladen. Ausstellung, Fahrrad-Geschicklichkeitparcours für Kinder und Jugendliche, eine kleine Fahrrad-Reparaturhilfe, ein Lichttest und eine Vorführung von Lastenbikes erwarten die Besucher. Foto: Steinmetz / Archiv up-down up-down Holzdorf Mehr Fahrradmobilität für Holzdorf - Aktionstag soll helfen Von Dirk Steinmetz | 13.03.2023, 12:37 Uhr

Mehr Mobilität mit dem Zweirad - bei einem Fahrradaktionstag am 25. März, sollen Bürger und Interessierte dazu Tipps und Anregungen in Holzdorf finden. Ab 11 Uhr gibt es viele Aktionen vor dem Feuerwehrhaus in Seeholz.