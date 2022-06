Der Bauausschuss sprach sich für Gespräche des Bürgermeisters mit Grundeigentümern für ein Neubaugebiet in Holzdorf aus. Eine mögliche Fläche schließt sich an das Anfang des Jahrtausends erschlossene Wohngebiet „Bi de School“ östlich der K60 in Seeholz an.

FOTO: Dirk Steinmetz