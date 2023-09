Das Leben auf der schleswig-holsteinischen Halbinsel Schwansen ist ruhig. Dieser Tage besteht dennoch ein verstärktes Interesse an dem Ort, rund elf Kilometer von Eckernförde entfernt, – fernab von touristischen Aktivitäten an Ostsee oder Schlei.

Ein gesteigertes Suchinteresse bei Google und viele offene Fragen: Was hat die Gemeinde Holzdorf mit Plänen der Bundeswehr zu tun, zeitnah ein Raketenabwehrsystem errichten zu wollen?

Bundeswehr in Holzdorf: Raketenabwehrsystem auf Fliegerhorst in Sachsen-Anhalt

Ein gleichnamiger Ort, der sich in Sachsen-Anhalt befindet, ist die Ursache des derzeitigen Suchvolumens der schleswig-holsteinischen Gemeinde Holzdorf. Grund für die aktuelle Aufmerksamkeit ist das Vorhaben, auf einem dortigen Fliegerhorst ein Raketenabwehrsystem zu stationieren. Dabei handelt es sich um ein Luftabwehrsystem, das in Kooperation israelischer und amerikanischer Entwickler entstand, dem Arrow 3.

Wie unter anderem mdr.de berichtet ging die Bekanntmachung der für 2025 geplanten Stationierung mit viel Kritik einher. Die Bundeswehr will das Raketenabwehrsystem errichten, um zukünftig vom Standort in Holzdorf, einem Ortsteil der sachsen-anhaltischen Stadt Jessen, weit entfernte Raketensysteme ermitteln und bekämpfen zu können.

Abwehrsystem nicht in Holzdorf – welcher Ort in SH infrage kommt

Wenn das Interesse an Holzdorf in Schleswig-Holstein wächst, dann nicht, weil da ein Raketenabwehrsystem stationiert werden würde. Das soll sich den aktuellen Plänen der Bundeswehr zur Folge ab 2025 in Sachsen-Anhalt befinden.

Zwischen Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gibt es in dieser Thematik dennoch eine Gemeinsamkeit: Wie Sachsen-Anhalt bereitet sich Schleswig-Holstein trotzdem auf Arrow 3 vor. Als wahrscheinlich gilt eine Stationierung in Husum, schreibt unter anderem rp-online.de. Darüber hinaus ist eine weitere Installation des israelisch-amerikanischen Systems in Bayern geplant.