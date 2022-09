In der Gemeinde Karby wird am Sonntag, 2. Oktober, zum traditionellen Herbstmarkt eingeladen. Foto: Archiv up-down up-down Karby Herbstliche Stimmung beim Kunst- und Handwerkermarkt in Karby Von Petra Baruschke | 19.09.2022, 12:03 Uhr

Zahlreiche Aussteller bieten am Sonntag, 2. Oktober, Kunsthandwerkliches und Handarbeiten auf dem Herbstmarkt im Gasthaus Nüser in Karby an. Von 10 bis 17 Uhr kann gestaunt, gebummelt und gekauft werden.