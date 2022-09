Ein Anbau an der Nordseite des Altbaus der Grundschule Barkelsby liegt auf Eis. Die Kosten waren zuletzt von 715.000 Euro auf gut 1,1 Millionen Euro gestiegen. Nun wird die Frage eines Schulverbands in Barkelsby diskutiert. Foto: Steinmetz / Archiv up-down up-down Grundschule Barkelsby Neuen Schulverband für teuren Schulanbau gründen? Von Dirk Steinmetz | 21.09.2022, 13:12 Uhr

Mit 172 Schülern in acht Klassen ist die Grundschule Barkelsby an der Kapazitätsgrenze. Nachdem die Gemeinde in diesem Jahr einen geplanten Anbau aufgrund massiver Kostensteigerungen stoppte, wird im Gemeinderat die Frage eines Schulverbands aufgeworfen.