Gewürzgurkeneis und Zimteis haben Michael Stöcken (l.) und Stefan Moese für Berlin zum Schleswig-Holstein Abend schon vorbereitet. Mit dem Paco Jet wird die Eismasse final in Berlin aufgefräst und entwickelt dann das optimale Aroma. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Grüne Woche Warum zwei Köche aus Schwansen in Berlin kochen werden Von Dirk Steinmetz | 19.01.2023, 06:30 Uhr

An der internationalen Grünen Woche in Berlin wird sich Schleswig-Holstein in diesem Jahr nicht mit einer eigenen Halle beteiligen. Die Köche Michael Stöcken und Stefan Moese werden dennoch Schleswig-Holstein vertreten.