Schon über 1000 Wählen in den Gemeinden des Amtes Schlei-Ostsee haben die Briefwahl beantragt. Ordnungsamtsmitarbeiter Bernd Eckart stellt die Briefwahlunterlagen zusammen. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Kommunalwahl 2023 Krank oder verreist - so können Bürger dennoch wählen Von Dirk Steinmetz | 23.04.2023, 10:25 Uhr

Am 14. Mai sind über 15.000 Wähler in den 19 Gemeinden des Amtes Schlei-Ostsee zur Kommunalwahl aufgerufen. Wer am Wahltag verhindert ist, der beantragt Briefwahl. Wie das geht und was zu beachten, lesen Sie hier.