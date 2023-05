Am Morgen nach dem Brand in Sinkental, Gemeinde Thumby, wird der Schaden an der Halle deutlich. Die Halle ist von der Polizei sichergestellt, es wird nun zur Brandursache ermittelt. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Nach Feuer in Lagerhalle Viele Zufälle verhindern einen dramatischen Großbrand in Thumby Von Dirk Steinmetz | 10.05.2023, 14:21 Uhr

Am Tag nach dem Brand auf einem Hof in Thumby ist Ruhe eingekehrt. Am Dienstagabend war in einer Lagerhalle Feuer ausgebrochen. Rund 150 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.