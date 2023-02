Die Direktkandidaten der CDU Rieseby für die Kommunalwahl im Mai: Enrique Ruiz-Hampel (v.r.), Gerhard Muhl, Heiko Ulrich, Fynn Hoff-Hoffmeyer-Zlotnik, Christian Glinkemann, Daniel Hüttermann, Katharina Kock und Silke Glinkemann. Es fehlt Bernd Mordhorst. Foto: Privat up-down up-down Kommunalwahl 2023 in Rieseby Gerhard Muhl ist Spitzenkandidat der Riesebyer CDU Von Dirk Steinmetz | 17.02.2023, 11:18 Uhr

Am 14. Mai findet die Kommunalwahl statt. Die CDU in Rieseby hat bei einer Mitgliederversammlung den Vorstand und die Kandidaten für die Wahl nominiert. Gerhard Muhl führt das Wahlkampfteam an.