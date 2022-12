Die Entwicklung eines neuen Baugebietes, zuletzt war über eine Erweiterung des letzten Baugebietes „Bi de School“ in Seeholz die Rede, wird gut ein halbes Jahr auf Eis gelegt. Foto: Steinmetz / Archiv up-down up-down Holzdorf Zu unsicher – ein Neubaugebiet wird auf Eis gelegt Von Dirk Steinmetz | 08.12.2022, 09:00 Uhr

Bis 2036 könnten in Holzdorf noch rund 40 Wohneinheiten in Neubaugebieten erschlossen werden. Die Planung, einen Teil davon am Ortseingang von Seeholz an der K60 anzusiedeln, legte der Gemeinderat jetzt auf Eis.