Die Versorgung der Bürger mit Strom, Wärme und Mobilität gilt mehr und mehr auch als Teil der Daseinsfürsorge, die öffentliche (gemeindliche) Unternehmen sicherstellen können. Der Betrieb eines solchen Gemeindewerkes mit der Produktion von Solarstrom aus Freiflächen Photovoltaik (PV) gilt grundsätzlich als möglich, das war bereits vor knapp einem Jahr geprüft worden, erklärt Amtsdirektor Gunar Bock.

Als die Gemeinden des Amtes im Dezember des Vorjahres den Beschluss fassten, sich grundsätzlich mit der Thematik eines Gemeindewerks zum Bau und dem Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu befassen, da war dessen heutige Bedeutung in der Energiekrise noch nicht absehbar.

Daseinsfürsorge und Wirtschaftlichkeit kombinieren

Bock spricht von einem bedeutsamen Schritt, der damals schon zukunftsweisend war. Zugleich würden die Gemeinden heute damit den Klimaschutzzielen von Bund und Land folgen. Die Herausforderung für das Gemeindewerk, das Erneuerbare-Energien GmbH&Co.KG Schlei-Ostsee heißen könnte, liegt darin, die Daseinsfürsorge mit einer Wirtschaftlichkeit zu kombinieren.

Projektstart mit einem „Rahmenzielmodell“

Bei einer Informationsveranstaltung für die Gemeindevertretungen hatte der Amtsdirektor von einem „Rahmenzielmodell“ gesprochen und das mögliche Gemeindewerk vorgestellt. Dabei soll es in einem ersten Schritt nur um die Erzeugung von Strom durch Freiflächen-Photovoltaik und dessen Verkauf gehen. Später, wenn das Unternehmen läuft und ausreichend PV-Flächen bewirtschaftet werden, dann könnten Wärme und Mobilität als Geschäftsfelder ins Auge gefasst werden.

Planungsrecht für PV-Anlagen liegt bei den Gemeinden

Für PV-Anlagen kommen solche Flächen in Frage, die bei der Weißflächenkartierung nach den Kriterien der Gemeinden als geeignet klassifiziert wurden. Die Gemeinden haben das Planungsrecht für PV-Anlagen. Gegenüber Privaten könnte die Gesellschaft der Kommunen die Wertschöpfung aus der Stromerzeugung in der Region, in den Gemeinden selber halten.

Akzeptanz in der Bevölkerung stärken

Zugleich könnte durch die Einbeziehung der örtlichen Landwirte als Flächengeber, die marktübliche Pachten für ihre Flächen bekommen sollen, die Akzeptanz für solche Anlagen in der Bevölkerung erhöht werden. Außerdem wäre eine öffentliche Firma ein sicherer Geschäftspartner mit geringstem Ausfallrisiko.

„Viele Aufgaben und Punkte müssen von der neuen Firma geklärt und verhandelt werden, da kann man jetzt nicht vorgreifen.“ Gunnar Bock Amtsdirektor Schlei-Ostsee

In jedem Fall baut das System darauf, dass die Region zusammen handelt und sich die Partner kennen. Je nachdem, welches Stadtwerk oder welcher Netzbetreiber den später produzierten Strom aufkauft, könnten für Bürger der beteiligten Gemeinden besondere Stromtarife verhandelt werden. „Viele Aufgaben und Punkte müssen von der neuen Firma geklärt und verhandelt werden, da kann man jetzt nicht vorgreifen“, macht der Amtsdirektor deutlich. Die Firma wird sich auch über Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger beraten.

Gemeinden beteiligen sich mit Einlagen in Abhängigkeit der Einwohnerzahl

Als Geschäftsform soll eine GmbH & Co.KG gewählt werden, in der die beteiligten Gemeinden und das Amt Schlei-Ostsee eine Komplementär-Einlage für die GmbH, sowie Haft- und Pflichteinlagen in die GmbH&Co.KG entsprechend ihrer Einwohnerzahl einbringen.

Flächen werden 30 Jahre für das Gemeindewerk gesichert

In einer Beispielrechnung geht Bock von einer Anlagen-Leistung der Gesellschaft von 200 MW Strom aus. Diese produziert rund 190.000.000 KWh Strom im Jahr. Bei 0,075 Euro je KWh ergibt sich im Jahr ein Ertrag von 13,83 Millionen Euro. Über 25 Jahre gerechnet ergibt sich ein jährlicher Gewinn von 2,8 Millionen Euro. Aufgrund der Abschreibung der PV-Anlagen über 16 Jahre wird sich der Gewinn aber erst nach etlichen Betriebsjahren einstellen „es ist eine langfristige Anlage“. Die PV-Flächen werden für 30 Jahre für das Gemeindewerk gesichert.

„Wir stehen ganz am Anfang und müssen Erfahrungen sammeln.“ Gunnar Bock Amtsdirektor Schlei-Ostsee

Realistisch für den Start ist allerdings eine Gesellschaft, die vielleicht mit 20 bis 50 Hektar Freiflächen-Photovoltaik anfängt. Bock: „Wir stehen ganz am Anfang und müssen Erfahrungen sammeln.“ In 18 Gemeinden des Amtes (Brodersby ist nicht dabei) wird nun über die Bereitschaft zur Beteiligung und einen Gesellschaftervertrag beraten und abgestimmt. Dabei betont der Amtsdirektor, dass der vorliegende Gesellschaftervertrag und die Modellrechnungen nur durch die Einheit aller 18 Gemeinden wirksam werden.

Unternehmensgründung zwischen März und Juni 2023

Sollten Gemeinden sich gegen eine Beteiligung aussprechen oder Änderungen erwägen, dann muss Anfang 2023 erneut über einen angepassten Gesellschaftervertrag beschlossen werden. Je nach Dauer dieser Phase könnte dann zwischen März und Juni 2023 die Gründungsbeurkundung der Firma erfolgen. Im Anschluss würde dann die erste Gesellschafterversammlung erfolgen.

Amtsdirektor zuversichtlich für Firmengründung

War Gunnar Bock zu Beginn des Verfahrens unsicher, ob es realisierbar ist, so ist er jetzt recht zuversichtlich. Seine Hoffnung ist, dass eine zweistellige Zahl an Gemeinden mitmacht. Vergleichbare Vorhaben sind ihm in Norddeutschland nicht bekannt.