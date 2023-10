Drei Feuerwehren bekämpften von 3.05 Uhr bis in den späten Nachmittag hinein den Brand einer seit vielen Jahren leerstehenden ehemaligen Gaststätte in Waabs. Das große Gebäude in Alleinlage, bekannt als „Boddermelkkrog“ im Ortsteil Neuschlag bei Großwaabs ist nach Angaben von Amts- und Gemeindewehrführer Nis Juhl vollständig abgebrannt. In dem Gebäude hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Bewohner auf, der ehemalige Krog werde nur von Zeit zu Zeit von Einzelpersonen bewohnt, so Juhl.

Der starke Wind entfachte das Feuer immer wieder von Neuem. Foto: Nis Juhl

Kripo ermittelt Brandursache

Die Brandursache ist derzeit noch nicht zu ermitteln, die Kriminalpolizei Eckernförde hat am Morgen die Ermittlungen übernommen. Juhl schätzt den Gebäudeschaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Straße Neuschlag bleibt bis auf Weiteres auf Höhe des Gebäudes voll gesperrt, da der Schornstein einsturzgefährdet ist.

Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Foto: Arne Peters

Bis in den späten Nachmittag hinein löschten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waabs einzelne Glutnester, die durch den starken Wind immer wieder entfacht wurden. Foto: Arne Peters

Feuerwehren aus Waabs, Damp und Eckernförde im Einsatz

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Waabs, Damp und Eckernförde, rund 40 Einsatzkräfte, darunter rund 15 Atemschutztrupps, bekämpften den Vollbrand von allen Seiten, konnten das beim Eintreffen bereits stark verbrannte Gebäude nicht mehr retten, eine weitere Ausbreitung des Feuers allerdings verhindern und für ein kontrolliertes Abbrennen des Gebäudes sorgen.